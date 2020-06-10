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Начался отбор кандидатуры на вице-премьера по ОПК и космосу. Список

Среда, 10 июня 2020, 17:40
 

Создан номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

Источник: собеседники Украинской правды в профильном парламентском комитете

Детали: По их словам, в комитет вошли:

- президент Владимир Зеленский;

- глава Офиса президента Андрей Ермак;

- секретарь СНБО Алексей Данилов;

- премьер-министр Денис Шмыгаль;

- министр обороны Андрей Таран;

- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;

- глава парламентского комитета.

В список претендентов сейчас входят:

- Сергей Тихонов;

- Сергей Омельченко;

- Виталий Немилостивый;

- Олег Уруский;

- Валерий Иващенко;

- Светлана Панаотиди.

Собеседования должны начаться до конца недели.

Все кандидаты перед рассмотрением президентом пройдут проверку СБУ и НАБУ.

Новое министерство планируется создать в рамках указа президента №59 (февраль 2020 года), где Кабмину было поручено рассмотреть вопрос создания нового ЦОВ.

Украинская правда

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космическая отрасль Кабмин

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