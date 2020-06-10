Начался отбор кандидатуры на вице-премьера по ОПК и космосу. Список

Создан номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.
Источник: собеседники Украинской правды в профильном парламентском комитете
Детали: По их словам, в комитет вошли:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр обороны Андрей Таран;
- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;
- глава парламентского комитета.
В список претендентов сейчас входят:
- Сергей Тихонов;
- Сергей Омельченко;
- Виталий Немилостивый;
- Олег Уруский;
- Валерий Иващенко;
- Светлана Панаотиди.
Собеседования должны начаться до конца недели.
Все кандидаты перед рассмотрением президентом пройдут проверку СБУ и НАБУ.
Новое министерство планируется создать в рамках указа президента №59 (февраль 2020 года), где Кабмину было поручено рассмотреть вопрос создания нового ЦОВ.