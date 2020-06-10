Кабмин пригрозил уголовной ответственностью за невыплату зарплат шахтерам

Правительство может инициировать возбуждение уголовного дела за невыплату зарплаты рабочим шахты "Краснолиманская", если этот вопрос не решится в ближайшие дни.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Невыплата заработной платы – это уголовная ответственность в Украине. Если этот вопрос (выплаты зарплаты рабочим шахты "Краснолиманская" - ред.) не будет решен в ближайшие дни, мы будем инициировать возбуждение уголовного дела по защите прав работающих людей", - сказал Шмыгаль.

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец объяснила, что долг перед шахтерами сформировало частное предприятие, бюджет таких долгов не имеет.

"Шахта "Краснолиманская" была 8 лет тому назад передана на приватизацию. Этого не произошло, поэтому шахта находится в сфере управления Минэнерго. Вчера должна была состояться встреча, однако представителя предприятия не было.

Были даны поручения, чтобы встретиться с руководителями ГП "Краснолиманская" и ООО "Краснолиманская", на котором добывается уголь. Задолженности из бюджета нет, добыча происходит на частных пластах. Выплата заработной платы должна происходить от ООО", - объяснила Буславец.

Напомним:

Фонд государственного имущества допускает возможность приватизации Центрэнерго и "Угольной компании "Краснолиманская" одним пакетом.

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