Зеленский о деньгах от Еврокомиссии: Помогут уменьшить долговую нагрузку

Президент Владимир Зеленский заявил, что средства от Еврокомиссии (500 млн евро) помогут Украине снизить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные COVID-19.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере €500 млн.

Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID19", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Выделение макрофинансовой помощи было привязано к сотрудничеству Украины с МВФ. Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд.

Маркофинансовая помощь - это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.

Экономическая правда