Все разделы
Укр / Рус

Зеленский о деньгах от Еврокомиссии: Помогут уменьшить долговую нагрузку

Среда, 10 июня 2020, 16:40
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что средства от Еврокомиссии (500 млн евро) помогут Украине снизить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные COVID-19.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере €500 млн.

Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID19", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Выделение макрофинансовой помощи было привязано к сотрудничеству Украины с МВФ. Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд.

Маркофинансовая помощь - это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Еврокомиссия Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Еврокомиссия предоставила Украине 500 миллионов евро займа 10 июня 2020, 15:43
ЕС выделил Украине 500 млн евро в рамках четвертого макрофина 29 мая 2020, 14:32
Еврокомиссия собрала уже 9,5 миллиардов евро на разработку вакцины от коронавируса 26 мая 2020, 15:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!