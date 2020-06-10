С июля транспорт Киева – лишь по e-билету, льготникам нужна "карточка киевлянина"

С 1 июля 2020 года проезд в муниципальном транспорте Киева будет исключительно по электронным билетом или "Карте киевлянина" для льготных пассажиров.

Источник: Киевский метрополитен

Детали: Опытная эксплуатация автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности заканчивается 30 июня 2020 года, с 1 июля она "вводится в промышленную эксплуатацию".

Перевозки киевлян, которые имеют право на льготный проезд, в городском пассажирском транспорте будут осуществляться на основании электронного билета – муниципальной "Карточки киевлянина".

Льготники, которые проживают или работают в Киеве, получают эту карточку бесплатно.

Дословно Киевский метрополитен: "Уважаемые пассажиры! Проезд с 1 июля 2020 года в муниципальном транспорте Киева будет осуществляться исключительно при наличии электронного билета.

Если у Вас есть право на льготный проезд, однако отсутствует "Карточка киевлянина", то после 1 июля 2020 года Вам необходимо оформить электронный документ, который дает право на льготный проезд, или приобрести электронный билет в местах его реализации".

Другие подробности: Армія.inform отмечает, что проезд по удостоверению участника боевых действий (УБД) станет невозможен с июля.

Чтобы оформить муниципальную карту "Карточка киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк.

Для ее получения необходимы: паспорт; номер налогоплательщика; документы, подтверждающие право на получение "Карточки киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.); удостоверение, дающее право на льготы; справка переселенца (при наличии).

Горячая линия оператора КП "ГИВЦ" 044366 55 55.

Украинская правда