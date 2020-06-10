Кличко рассказал, когда завершат ремонт Борщаговского путепровода

Борщаговский путепровод будет обновлен до конца 2020 года, в мае завершился ремонт первой очереди путепровода.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что до конца этого года Борщаговский путепровод будет полностью обновлен. Мы понимаем, что ремонт затрудняет движение транспорта, но надо учесть, что мы капитально обновляем объект, который не видел ремонта с 1965 года. То есть 55 лет ремонта не было", - отметил мэр Киева.

"Объект ремонтируют, не перекрывая полностью движение. В прошлом году обновили линию скоростного трамвая - для этого пришлось почти полностью разобрать старую конструкцию сооружения, ведь, как говорят специалисты, мост мог в любой момент обвалиться. В мае этого года завершили ремонт первой очереди путепровода.

Сейчас работы ведутся на второй части. Завершить работы на этом участке планируем до начала сентября", - добавил он.

Экономическая правда