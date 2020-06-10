"Укравтодор" запустил проект по улучшению дорожной навигации

По инициативе "Укравтодора" общественная организация "Агенти змін" работает над проектом развития маршрутной навигации.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Сейчас в Украине не существует унифицированной системы навигации. Поэтому дорожные знаки обычно не выполняют своей основной функции - помогать водителям во время путешествий. Часто проектировщики делают знаки по своему усмотрению, а в непосредственных заказчиков (служб автомобильных дорог) нет инструмента проверки качества их разработки.

Разный формат знаков, различные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков - это большая проблема", - говорится в сообщении.

"Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенных действиях. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения.

Наша общая задача - сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным. Особенно, когда решение нужно принимать быстро", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Отмечается, что будет изучаться опыт водителей - дорожные знаки будут разработаны с ориентацией на удобство для тех, для кого они созданы. Ожидается, что сначала проект запустят на пилотных участках, а затем - расширят на всю сеть дорог Украины.

Экономическая правда