Польша возобновила внутренние авиаперевозки

С 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки - пока летать можно только в восемь городов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

Рейсы возобновила польская авиакомпания LOT. Утром она совершила первый полет из Варшавы в Щецин.

Сейчас восстановлено сообщение с использованием восьми аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.

Запуск авиарейсов базируется на новых рекомендациях для пассажиров, аэропортов и авиакомпаний. Новые правила, о которых сообщило Управление гражданской авиации, разработаны после длительного анализа на основании указаний Агентства Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (ECDC), а также польского главного санитарного инспектора.

Согласно рекомендациям, в аэропортах перед входом в терминалы измеряют температуру. Внутрь могут войти только пассажиры с билетами.

В аэропортах действует обязанность сохранения безопасного 1,5-метрового расстояния между людьми и нужно носить маску. Ограничено пользование услугами и некоторыми объектами в аэропортах.

Новым является обязанность заполнения декларации о состоянии здоровья согласно инструкции перевозчика еще до отлета самолета.

На бортах самолетов персонал должен носить маски и перчатки. Пассажиры обязаны закрывать маской рот и нос в течение всего полета, а маски нужно менять каждые четыре часа.

Также в самолетах ограничен бортовой сервис.

Ранее в правительстве Польши заявили, что открытие границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, может состояться 15 июня.

Аэропорт "Киев" сообщил о возобновлении рейсов в ЕС уже с 16 июня.

Читайте также: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев

Европейская правда