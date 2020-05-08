Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

8 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:20 установились на уровне 26,83 - 26,85 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83 - 26,85 гривни;

Евро - 29,08 - 29,11 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75 - 27,03 гривни. Евро покупают по 28,73 гривни, продают по 29,22 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 27,01 гривни, евро - 28,94 - 29,07 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,93 - 27,00 гривни, евро - 28,90 - 29,05 гривни.

Напоминаем:

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

Экономическая правда