Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
8 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:20 установились на уровне 26,83 - 26,85 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,83 - 26,85 гривни;
Евро - 29,08 - 29,11 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75 - 27,03 гривни. Евро покупают по 28,73 гривни, продают по 29,22 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 27,01 гривни, евро - 28,94 - 29,07 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,93 - 27,00 гривни, евро - 28,90 - 29,05 гривни.
Напоминаем:
8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.
7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.
Экономическая правда
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