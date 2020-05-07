По сравнению с мартом в апреле потребление электроэнергии снизилось на 11% – "Укрэенерго"

Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось на 11% по сравнению с мартом этого же года и составляет 9028 млн кВт*ч, а по сравнению с апрелем прошлого года - уменьшилось почти на 8%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей.

В частности, по сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления показывают машиностроительная отрасль (21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (13%), а также - топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики (по -12 %).

В то же время население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

Основными факторами снижения потребления в "Укрэнерго" назвали сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса и сферы услуг.

"Анализ потребления 2019 года показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями будет сохраняться до момента завершения карантина", - говорится в сообщении.

Экономическая правда