"Нафтогаз" передаст "первую волну" помощи 120 больницам
120 украинских больниц получат благотворительную помощь, доставленную "Нафтогазом", – это, в частности, защитные костюмы, мониторы пациентов, мобильные рентгены и ультразвуковые аппараты.
Источник: "Нафтогаз Украины" в Facebook
Дословно: "Часть благотворительного груза уже доставлена на наши склады. Вся продукция бесплатно будет передана медучреждениям, которые определит Минздрав. Далее мы доставим медицинскую технику и средства защиты по регионам и, в сопровождении представителей местных властей, передадим врачам".
Детали: Первую волну помощи получат больницы, перечень которых предоставило Министерство здравоохранения.
Черновицкая область (11 больниц):
- Черновицкая областная клиническая больница
- Глыбоцкая центральная районная больница
- Сторожинецкая центральная районная больница
- Черновицкая городская клиническая больница №1
- Черновицкая областная детская клиническая больница
- Кицманская центральная районная больница
- Новоселицкая центральная районная больница
- Хотинская центральная районная больница
- Кельменецкая центральная районная больница
- Сокирянская центральная районная больница
- Вижницкая центральная районная больница
Закарпатская область (7 больниц):
- Областная клиническая инфекционная больница Закарпатского областного совета
- Центральная городская клиническая больница Ужгородского городского совета
- Закарпатская областная клиническая больница им А Новака
- Ужгородский городской родильный дом
- Великоберезнянская центральная районная больница
- Раховская центральная районная больница
- Тячевская центральная районная больница
Ровенская область (5 больниц):
- Центральная городская больница Ровенского городского совета
- Дубенская городская больница
- Сарненская центральная районная больница
- КНП "Рокитновский ЦРБ"
- КНП "Костопольская ЦРБ"
Львовская область (13 больниц):
- КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница"
- Львовский региональный фтизиопульминологический клинический лечебно-диагностический центр
- Восьмая городская клиническая больница г. Львова
- Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы
- Мостиская центральная районная больница
- Яворовская центральная районная больница
- Самборская центральная районная больница
- Городецкая центральная районная больница
- Дрогобычская центральная районная больница
- Стрыйская центральная районная больница
- Дрогобычская городская больница №1
- Николаевская центральная районная больница
- Жидачевская центральная районная больница
Тернопольская область (14 больниц):
- Почаевская районная коммунальная больница Кременецкого районного совета
- Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи
- Залищицкая центральная районная больница
- Монастырская центральная районная больница
- Борщевская центральная районная больница
- Козовская центральная районная больница
- Тернопольская городская детская коммунальная больница
- Лановецкая центральная районная больница
- Чертковская центральная коммунальная районная больница
- Бережанская центральная районная больница
- Бучачская центральная районная больница
- Гусятинская центральная районная больница
- Подволочиская центральная коммунальная районная больница
- Тернопольский областной перинатальный центр
Ивано-Франковская область (15 больниц):
- Центральная городская больница Ивано-Франковского городского совета
- Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница
- Долинская многопрофильная больница Долинского райсовета
- Гоороденковская центральная районная больница
- Коломыйская центральная районная больница
- КНП Галицкая больница
- Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
- КНП "Городская клиническая больница №1"
- Ивано-Франковский областной физипульмонологический центр
- Рожнятовская центральная районная больница
- Надвирнянская центральная районная больница
- Калужская центральная районная больница
- Косовская центральная районная больница
- Солотвинская районная больница
- Богородчанская центральная районная больница
Волынская область (7 больниц):
- Нововолынск городская центральная больница
- Волынская областная инфекционная больница
- Волынская областная клиническая больница
- Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение городского совета Ковеля
- Любомельское территориальное медицинское объединение Любомльского областного совета
- Городской родильный дом
- Локачивская центральная районная больница
Полтавская область (16 больниц):
- Больница интенсивного лечения "Кременчугская"
- Больница интенсивного лечения 1 уровня г. Горишние Плавни
- Полтвская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета
- Лубенская больница интенсивного лечения
- Лохвицкая центральная районная больница
- Миргродская центральная районная больница
- Тадяцкая центральная районная больница
- Зиньковская центральная районная больница
- Решетиловская центральная районная больница
- Диканьская центральная районная больница
- Котелевская центральная районная больница
- Полтавская центральная районная больница
- Машевская центральная районная больница
- Чутовская центральная районная больница
- Карловская центральная районная больница
- Новосанжарская центральная районная больница
Сумская область:
- Лебединская центральная районная больница
Днепропетровская область:
- Магдалиновская центральная районная больница
- Царичанская центральная районная больница
- Новомосковская центральная районная больница
- Юриевская центральная районная больница
Харьковская область (22 больницы):
- Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница"
- Змиевская центральная районная больница
- Городская клиническая больница №13 Харьковского городского совета
- Купянское территориальное медицинское объединение Купянского городского совета
- Краснокутская центральная районная больница
- Калмыцкая центральная районная больница
- Богодуховская центральная районная больница
- Валкиская центральная районная больница
- Зачепиловская центральная районная больница
- Сахновщицкая центральная районная больница
- Кегичевская центральная районная
- Красноградская центральная районная больница
- Нововодолажская центральная районная больница
- Харьковская центральная районная больница
- Змиевская центральная районная больница "КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Балаклейский район".
- Первомайская центральная районная больница
- Лозовская центральная районная больница
- Балаклейская центральная районная больница
- Чугуевская центральная районная больница
- Шевченковская центральная районная больница
- Изюмская центральная районная больница
- Боровская центральная районная больница
Луганская область:
- Креминская центральная районная больница
- Попаснянская центральная районная больница
- Новоайдарская центральная районная больница
- Станично-Луганская центральная районная больница
Донецкая область:
- Лиманская центральная районная больница
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