Все разделы
Укр / Рус

В Южной Кореи оштрафуют Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на 65 миллионов долларов

Четверг, 7 мая 2020, 09:20
 

Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует южнокорейские представительства Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона за подделку данных по выбросам.

Источник: Yonhap со ссылкой на заявление министерства.

Детали: В правительстве Южной Кореи заявили, что оштрафуют Mercedes-Benz за подделку данных по выбросам в дизельных авто на 63,4 миллиона долларов США.

Корейские отделы Nissan и Porsche также оштрафуют на сумму в 736 000 и 818 000 долларов соответственно.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто экология

powered by lun.ua
Материалы по теме
МВД отложило фото- и видеофиксацию на дорогах до окончания "строгого карантина" 29 апреля 2020, 11:14
Украинские водители смогут проверять ПДД-штрафы в мобильном телефоне 28 апреля 2020, 13:23
В 1 квартале 2020 рынок легковых авто упал более чем вдвое – ассоциация 27 апреля 2020, 17:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!