В Южной Кореи оштрафуют Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на 65 миллионов долларов
Четверг, 7 мая 2020, 09:20
Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует южнокорейские представительства Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона за подделку данных по выбросам.
Источник: Yonhap со ссылкой на заявление министерства.
Детали: В правительстве Южной Кореи заявили, что оштрафуют Mercedes-Benz за подделку данных по выбросам в дизельных авто на 63,4 миллиона долларов США.
Корейские отделы Nissan и Porsche также оштрафуют на сумму в 736 000 и 818 000 долларов соответственно.
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