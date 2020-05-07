Межбанковский день: гривня немного укрепилась, НБУ дважды выходил на рынок

На межбанке 6 мая доллар с утренних 26,945 - 26,98 гривен подешевел до 26,87 - 26,90 гривен к концу дня, НБУ выкупил с рынка 65-70 млн долларов.

Как сообщает Finance.ua, весь день предложение превышало спрос.

К 11:00 доллар с утренних 26,945 - 26,98 гривен вырос до 26,96 - 26,985 гривен.

"Но покупатели быстро закрыли свои основные объемы и стали играть "на понижение". К 12:00 доллар просел до 26,92 - 26,945 гривен, а до обеда - и вовсе до 26,88 - 26,90", - говорится в сообщении .

Нацбанк дважды покупал валюту. Сначала он купил 20 млн долларов в рамках 26,935 гривен, а через некоторое время - купил 45-50 млн долларов по 26,88 гривен.

"Такие скупки валюты постепенно выровняли спрос и предложение на уровне 26,88 - 26,905 до 14:00 и в дальнейшем на отметке 26,87 - 26,90 гривен за доллар уже к самому завершения сессии", - пишет Finance.ua.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 7 мая на уровне 26,93 гривни за доллар.

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар, на закрытии - на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).

Экономическая правда