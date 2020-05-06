Шмыгаль об общественном транспорте: Каждый город должен разумно подходить к этому вопросу

Каждый город должен адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Запуск общественного транспорта мы планируем делать в том числе в рамках нашей концепции "адаптивного карантина". И здесь у нас общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут четко просчитаны", - сказал Шмыгаль.

"Общественный транспорт, особенно в крупных городах, - это сразу риск сотен новых больных, и здесь надо действовать поступательно и смотреть в первую очередь на вопросы безопасности. Каждиц городской голова несет личную ответственность за ситуацию в каждом городе", - добавил он.

"Количество общественного транспорта надо увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить людям возможность добираться до мест работы для того бизнеса, который уже будет открыт. И каждий город, каждый орган местного самоуправления должен адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта в городах", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метрополитен будет восстанавливать работу в два этапа, уже в конце выхода Украины из карантина.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 мая. Первый этап ослабления ограничительных мер начнется 11 мая. После него запланированы еще 4 этапа выхода страны из карантина.

Экономическая правда