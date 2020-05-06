Шансы правительства Шмыгаля получить иммунитет на год "приближаются к нулю" – нардеп

Еще несколько парламентских комитетов своим решением отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Источник: первый заместитель председателя финансового комитета нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook

Прямая речь: "А между тем реферат правительства на 9 страниц (официально - Программа деятельности) продолжает устанавливать антирекорды в комитетах ВРУ. Эту бумагу уже рассмотрели: комитет по вопросам экологической политики, комитет по вопросам организации государственной власти, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу).

Все комитеты рекомендовали отправить на доработку этот "полет фантазии".

Детали: По словам Железняка, таким образом шансы Кабмина Шмыгаля получить от парламента иммунитет от увольнения на год "стремительно приближаются к нулю".

Что предшествовало: Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 29 апреля отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Документ критиковали за отсутствие конкретики.

Программа деятельности правительства была утверждена 2 апреля.