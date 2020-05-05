МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками

Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинцев, имеющих трудовые контракты за рубежом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Продолжение программы перевозке украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Для путешествия необходимо иметь трудовую визу, контракт на срок от 3 месяцев и медицинское страхование, в том числе в случае COVID-19.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Польши", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками, авиакомпания все же смогла осуществить перевозку украинских сезонных работников в Лондон, а затем и в Хельсинки.

Вчера в пресс-службе вицепремьера сообщили, что "вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы".

Европейская правда