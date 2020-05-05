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Правительство будет постепенно ослаблять карантин

Вторник, 5 мая 2020, 13:25
 
фото эльдара сарахмана

Кабинет министров дорабатывает свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.

Источник: сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Дословно: "До 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства".

Детали: По данным министерства, об этом было договорено на заседании Кабмина в понедельник, 4 мая.

Предыстория: На своем внеочередном заседании в понедельник Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Этим же решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.

Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервис бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

Украинская правда

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карантин коронавирус правительство бизнес

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