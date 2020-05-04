В Киеве разрешили продавать кофе на вынос

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволили заведениям продавать кофе на вынос.

Источник: Facebook-страница городского головы

Дословно: "Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить".

Детали: По словам Кличко, 5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос - с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.

Мэр напомнил, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.

С 12 мая в Киеве планируют открыть:

Непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют

Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевание) рабочего места после каждого клиента

Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день

Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте

Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.

Автокинотеатр.

При этом Кличко напомнил, что во всех этих учреждениях обязательно термометрия сотрудников и посетителей.

В то же время закрытыми и в дальнейшем в столице останутся школы, детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.