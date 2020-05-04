Польша возобновила выдачу виз для части работников из Украины

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Об этом сообщило посольство Польши в Украине, пишет "Европейская правда".

В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.