В Португалии построят одну из крупнейших в мире станцию по производству водорода

В Португалии возле морского порта Синеш планируют построить завод по производству "зеленого" водорода на солнечной электроэнергии мощностью 1 ГВт.

Строительство планируют начать в течение года и привлечь до 5 млрд евро (5,43 миллиарда долларов) частных инвестиций. Об этом заявил министр охраны окружающей среды Португалии Жоао Матос Фернандес, сообщает Reuters.

Завод может начать производство "зеленого" водорода до 2023 года из воды путем электролиза. Этот процесс, как известно, требует большого количества электроэнергии. До 2030 года, по словам министра, мощность солнечной электростанции планируют увеличить до 1 ГВт.

"Экономика не может развиваться в русле прошлого, и наше посткоронавирусное видение заключается в создании богатства из проектов, которые сокращают выбросы углерода и способствуют переходу энергии и устойчивой мобильности", - сказал Фернандес.

Министр добавил, что к проекту уже проявили интерес правительство Голландии, коммунальная энергетическая компания EDP-Energias de Portugal (EDP.LS) и нефтяная группа Galp Energia (GALP.LS), заявив, что завод является одним из крупнейших промышленных проектов в стране.

Отметим, что сейчас самая мощная станция по производству водорода на основе солнечной энергии установлена ​​неподалеку разрушенной атомной электростанции Фукусима в Японии. Стоимость проекта - более $189 млн, а мощность электростанции - 20 МВт. Станцию ​​запустили в марте этого года.

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