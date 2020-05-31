Lufthansa получит 9 млрд евро от правительства Германии, но отдаст часть слотов

Авиакомпания Lufthansa согласилась отказаться от ряда слотов в своих хабах в Мюнхене и Франкфурте в обмен на одобрение ЕС программы помощи от правительства Германии в размере 9 миллиардов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет Lufthansa решил принять обязательства, предложенные Германией перед Комиссией ЕС по стабилизационному пакету, согласованному с Фондом экономической стабилизации (WSF) Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

В заявлении указывается, что объем условий, требуемых Еврокомиссией, был сокращен по сравнению с первоначальным предложением.

Согласно договору, Lufthansa будет обязана передавать одной авиакомпании в аэропортах Франкфурта и Мюнхена до 24 слотов (прав на взлет и посадку), то есть три слота для самолета в день, для размещения до четырех самолетов.

В течение полутора лет этот вариант доступен только новым конкурентам в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Если ни один новый участник не использует эту опцию, она будет распространена на действующие авиакомпании в соответствующих аэропортах.

Слоты будут распределены в процессе торгов. Слоты могут получить только европейские конкуренты, который сами не получил какой-либо существенной государственной рекапитализации в связи с пандемией коронавируса.

Европейская правда