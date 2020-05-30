Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести, погодные условия 50 на 50

Запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon запланирован на 30 мая в 22:22 может не состояться, поскольку погодные условия в зоне запуска могут помешать старту миссии.

Источник: глава NASA Джим Брайденстайн. 45th Space Wing is a United States Space Force

Прямая речь главы NASA Джима Брайденстайна: по состоянию на 1:00 30 мая "Нет решения по запуску Crew Dragon в субботу. Погодные условия будут оценены утром".

Детали: сорок пятого космическое крыло ВВС США сообщает, что в районе запуска пилотируемой миссии Crew Demo-2 есть 50% вероятности, что погодные условия помешают запуска космического корабля 30 мая в 3:22 p.m. EDT (22:22 мск) и 40% вероятности, что запустить астронавтов в космос не получится и в воскресенье 31 мая в 3:00 p.m. EDT (22:00 по киевскому времени).

Плохая погода, нависшая над штатом Флорида, где расположен космический центр имени Кеннеди связана с тропической бурей Бертой. Она не должна представлять угрозу для запуска в эти выходные, однако облака, оставшиеся после шторма, могут помешать старту астронавтов.

Специалисты NASA отмечают, что для безопасного запуска Crew Dragon должна быть не только ясная погода на стартовой площадке, но и в океане, куда в случае аварийной ситуации приводниться капсула с экипажем корабля.

Глава NASA отметил, что безопасность астронавтов является высшим приоритетом команды специалистов агентства.

Напоминаем:

Компания SpaceX не смогла запустить космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию из-за погодных условий.

Украинская правда