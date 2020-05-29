Греция готова принимать туристов из 30 стран без тестов и карантина

Греция расширила список стран, из которых готова принимать туристов без обязательного тестирования на коронавирус и карантина, в него вошел и Китай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Греция расширила список стран, откуда готова с 15 июня принимать туристов без обязательного тестирования на коронавирус и 14-дневного карантина.

Сначала сообщалось, что таких стран будет 20, теперь их в списке 29.

Это ближайшие соседи Греции - Кипр, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, Хорватия, Болгария, Румыния, Мальта;

ряд стран Центральной и Западной Европы - Венгрия, Чехия, Словения, Словакия, Германия, Австрия, Швейцария;

вся Северная Европа и Балтия, кроме Швеции Дания, Финляндия, Норвегия, Латвия, Литва и Эстония;

некоторые страны Ближнего и Дальнего Востока: Израиль, Ливан, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

По прибытии могут проводить выборочное тестирование туристов. Международные рейсы будут принимать аэропорты в Афинах и Салониках, а прямое сообщение с региональными аэропортами восстановится 1 июля.

С 1 июля список собираются снова расширить. Какие страны войдут в него, могут объявить уже в ближайшие дни.