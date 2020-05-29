Wizz Air анонсирует открытие в июле рейса из Киева в Зальцбург

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсирует об открытии с 1 июля 2020 года рейса по маршруту Зальцбург (Австрия) - Киев - Зальцбург.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Стоимость одного билета стартует от 20 евро.

Помимо Киева, из Зальцбурга Wizz Air также начнет летать в Белград, Скопье, Бухарест, Тузлу и Ларнаку.

Напомним:

Ранее авиаперевозчик Wizz Air сообщил о приостановлении своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства продлить срок ограничений путешествий.