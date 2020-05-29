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Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться в июне

Пятница, 29 мая 2020, 11:34

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"О ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени" откроются "друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан ", - написал посол.

Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией.

Вместе с тем в Вене заявили, что не хотят спешить с открытием границы с Италией, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Напомним, в правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

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авиа

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