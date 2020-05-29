Официально: Вторая попытка запустить Crew Dragon состоится 30 мая
Если 30 мая запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon произойдет, то экипаж пилотируемой миссии сможет попасть на борт МКС уже 31 мая.
Источник: NASA.
Детали: следующая попытка запуска пилотируемой миссии Crew Demo-2 состоится 30 мая в 3:22 p.m. EDT (22:22 по киевскому времени), а в 18:00 должна начаться онлайн трансляция обратного отсчета.
Если запуску космического корабля не помешает погода или другие факторы, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут Международной космической станции 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени), а на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.
В случае если 30 мая запуск Crew Dragon будет невозможен, старт перенесут на 31 мая в 3:00 p.m. EDT (22:00 по киевскому времени).
Что было раньше: Компания SpaceX не смогла запустить космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию из-за погодных условий.
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