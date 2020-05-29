Трамп "объявил войну" соцсети Twitter

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен побороть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.

Источник: The White House

Дословно: "Президент Дональд Трамп только что принял меры по борьбе с онлайн-цензурой со стороны технологических корпораций, в том числе социальных сетей".

Прямая речь Трампа: "Сегодня я подписываю Распоряжение о защите свободы слова и прав американского народа".

Детали: текст указа пока не опубликован. В администрации Трампа заверили, что "деньги налогоплательщиков не осядут на счетах компаний социальных сетей, которые несправедливо подавляют свободу слова".

Трамп также добавил, что несмотря на свое недовольство Twitter, он не будет удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом, сообщает "Интерфакс-Украина".

Предыстория:

Конфликт возник из-за того, что 26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.

В этом сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.

Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

Украинская правда