ВАКС дал 5 лет условно экс-адвокату за взятку 5 миллионов долларов главе Фонда госимущества
Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего адвоката, который предлагал 5 млн долларов взятки председателю Фонда госимущества Украины.
Источник: Facebook ВАКС
Дословно: "28 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и утвердила соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим адвокатом, которого обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время, согласно ст. 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на 3 года".
"Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание: чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым совершение уголовных преступлений лицом преклонного возраста".
Детали: В сообщении указывается, что заключенное сторонами соглашение о признании виновности не противоречит требованиям УК Украины и УПК Украины.
Предыстория:
В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 млн долларов взятки.
Задержанные просили взамін назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.
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