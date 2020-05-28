Укрзализныця восстанавливает движение электричек в 10 областях

Укрзализныця с 1 июня возобновляет движение 214 пригородных электричек в 10 областях, которые приняли решение об ослаблении карантина.

Источник: Facebook-страница председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика

Прямая речь Юрика: "Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Мы социально ответственная компания и понимаем важность восстановления пригородного сообщения. На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электрички".

Детали: УЗ получила решение об ослаблении карантина с 1 июня по 10 областей, где соответственно восстановят движение электричек.

Речь идет о таких областях:

Харьковская,

Полтавская,

Луганская,

Донецкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Одесская,

Черкасская,

Житомирская,

Хмельницкая.

Юрик добавил, что перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов.

Что этому предшествовало: