НАПК поищет конфликт интересов у и.о. министра энергетики Буславець

Национальное агентство по предупреждению коррупции после заявления нардепа от "Слуги народа" Гео Лерос начат мониторинг за соблюдением в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславець законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов.
Источник: пресс служба НАПК, Facebook-страница Гео Лероса
Дословно НАПК: "Депутат утверждает, что у чиновницы возник конфликт интереса во время предоставления отдельного поручения Директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом".
Работники НАПК приняли у депутата заявление и соответствующие материалы. На основании заявления начат мониторинг за соблюдением Ольгой Буславець законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов".
Детали: Перед этим Лерос на своей странице в Facebook сообщил, что Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства.
Прямая речь Лероса: "Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая непосредственно дала "отдельное поручение" подразделению Энергоатома, для того, чтобы сохранить выведеное ранее подразделение ("Энергоатом-Трейдинг" - ред.), в котором работает ее сын (Станислав Буславець)".
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