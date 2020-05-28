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НАПК поищет конфликт интересов у и.о. министра энергетики Буславець

Четверг, 28 мая 2020, 17:13
 

Национальное агентство по предупреждению коррупции после заявления нардепа от "Слуги народа" Гео Лерос начат мониторинг за соблюдением в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславець законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов.

Источник: пресс служба НАПК, Facebook-страница Гео Лероса

Дословно НАПК: "Депутат утверждает, что у чиновницы возник конфликт интереса во время предоставления отдельного поручения Директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом".

Работники НАПК приняли у депутата заявление и соответствующие материалы. На основании заявления начат мониторинг за соблюдением Ольгой Буславець законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов".

Детали: Перед этим Лерос на своей странице в Facebook сообщил, что Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства.

Прямая речь Лероса: "Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая непосредственно дала "отдельное поручение" подразделению Энергоатома, для того, чтобы сохранить выведеное ранее подразделение ("Энергоатом-Трейдинг" - ред.), в котором работает ее сын (Станислав Буславець)".

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Украинская правда

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