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Криклий объяснил, почему УЗ запускает поезда не во все регионы

Четверг, 28 мая 2020, 12:10

Укрзализныця технически готова начать пассажирское сообщение, однако пока поезда будут курсировать не во всех областях.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Прямая речь: "До запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено.

Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения".

Детали: Криклий добавил, что на сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Власти Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили восстановить движение.

В Тернопольской и Хмельницкой областях разрешили запустить только пригородное сообщение.

Остальные регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

Предыстория:

Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Сейчас УЗ открыла продажу билетов на 26 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

Украинская правда

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Укрзализныця

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