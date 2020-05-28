Криклий объяснил, почему УЗ запускает поезда не во все регионы

Укрзализныця технически готова начать пассажирское сообщение, однако пока поезда будут курсировать не во всех областях.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram
Прямая речь: "До запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено.
Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения".
Детали: Криклий добавил, что на сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.
Власти Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили восстановить движение.
В Тернопольской и Хмельницкой областях разрешили запустить только пригородное сообщение.
Остальные регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.
Предыстория:
Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.
Сейчас УЗ открыла продажу билетов на 26 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.