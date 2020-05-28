Трамп готовится ввести регулирование соцсетей
Президент США Дональд Трамп после конфликта с Twitter решил издать специальный указ о соцсетях, документ ожидают уже 28 мая.
Источник: DW.com со ссылкой на комментарий представителя Белого дома
Детали: Что будет в готовящемся документе пока неизвестно, но ранее Трамп пригрозил ввести регулирование соцсетей или даже закрыть их после того, как Twitter сделал замечание к его посту.
Издание отмечает, что пока неясно, на каких правовых основаниях возможно подобное регулирование соцсетей.
Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг назвал несоразмерной реакцию Трампа в конфликте с Twitter.
Он добавил, что еще не понял, что задумала администрация Трампа. Однако, в целом, по мнению Цукерберга, будет неправильно, если правительство "подвергает цензуре какую-либо платформу, поскольку оно обеспокоено цензурой".
Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. А Google пока не отреагировал на происходящее.
Предыстория:
Конфликт возник из-за того, что 26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.
В этом сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.
Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.
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