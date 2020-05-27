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Укрзализныця увеличила количество поездов, на которые можно купить билеты, до 26

Среда, 27 мая 2020, 20:40

Укрзализныця открыла продажу билетов на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

Источники: Официальный сайт Укрзализныци

Детали: Таким образом уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

 

Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Предыстория:

Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Укрзализныця уже дважды заявляла об открытии онлайн продажы билетов на поезда после карантина. Сначала речь шла о 5 рейсах, потом о 9.

Украинская правда

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Укрзализныця

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