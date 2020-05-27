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Футбольный клуб "Карпаты" сменил владельца

Среда, 27 мая 2020, 16:00
 
Олег Смалийчук

Львовский футбольный клуб "Карпаты" официально сообщил о смене бенефициара - доля компании, которая принадлежала Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчука.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее "Карпаты" выдвигали Смалийчука на пост президента УПЛ.

Смалийчук - футбольный агент, в 2017-2019 годах занимал должность вице-президента клуба.

Согласно госреестру, теперь он владеет 50% акций клуба, остальные 50% - в компании "Крисал Холдингс" (Кипр, бенефициар - Катя Парпи).

 

Ранее в СМИ сообщалось, что 50% прав на "Карпаты" принадлежат олигарху Игорю Коломойскому, но он опровергал это.

Экономическая правда

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футбол

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