Кличко рассказал, когда возобновят работу городской электрички
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа городской электрички восстановят вместе со всем железнодорожным транспортом Украины - с 1 июня.
Об этом он сказал на брифинге 26 мая.
"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство.
Согласно этому плану, уже 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные и пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе - и городская электричка", - сказал Кличко.
Также, по его словам, КП "Киевпастранс" заказало в филиале "Укрзализныци" ремонт киевской городской электрички. В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также - их техническое обслуживание.
Напомним:
С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина - в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.
Экономическая правда
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