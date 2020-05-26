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Кличко рассказал, когда возобновят работу городской электрички

Вторник, 26 мая 2020, 12:22
 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа городской электрички восстановят вместе со всем железнодорожным транспортом Украины - с 1 июня.

Об этом он сказал на брифинге 26 мая.

"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство.

Согласно этому плану, уже 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные и пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе - и городская электричка", - сказал Кличко.

Также, по его словам, КП "Киевпастранс" заказало в филиале "Укрзализныци" ремонт киевской городской электрички. В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также - их техническое обслуживание.

Напомним:

С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина - в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.

Экономическая правда

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Кличко транспорт

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