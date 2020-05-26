Молдова разрешила международное железнодорожное и автобусное сообщение

Власти Молдовы с 26 мая разрешили восстановить работу международных пассажирских железнодорожных и автобусных перевозок, остановленных из-за пандемии коронавируса.

Такое решение приняла чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью вечером 25 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Предполагается, что экипажи и пассажиры поездов и автобусов будут обязаны носить защитные маски.

У пассажиров на входе будут проверять температуру, а все салоны транспортных средств должны проходить регулярную дезинфекцию.

Кроме того, комиссия решила отменить обязательный карантин в 14 дней для некоторых категорий граждан, въезжающих в страну.

Это касается тех, у кого нет температуры или симптомов респираторных инфекций, а также водителей, которые перевозят грузы, экипажей самолетов и поездов, учеников и студентов, которые учатся за рубежом и должны сдавать экзамены, и нескольких других категорий.

Заметим, Украина пока не позволила пассажирские международные перевозки. Так же границы другой соседки Молдовы Румынии остаются закрытыми, поскольку до 15 июня действует запрет для несущественных поездок в Евросоюз.

В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять ли блокирование или продолжать его.

Как сообщалось, Молдова может восстановить международное авиасообщение с 1 июня.

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Европейская правда