В правительстве сообщили, когда "Укрзализныця" начнет продажу билетов

"Укрзализныця" сможет начать продажу билетов после получения одобрительного решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Ждем решения", - пишет Криклий.

Напомним:

Ранее Криклий заявил, что железнодорожные билеты не будут дорожать.

Накануне Криклий сообщал, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Экономическая правда