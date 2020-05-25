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В правительстве сообщили, когда "Укрзализныця" начнет продажу билетов

Понедельник, 25 мая 2020, 16:08

 

"Укрзализныця" сможет начать продажу билетов после получения одобрительного решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Ждем решения", - пишет Криклий.

Напомним:

Ранее Криклий заявил, что железнодорожные билеты не будут дорожать.

Накануне Криклий сообщал, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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