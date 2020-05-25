В Днепре возобновило работу метро
Понедельник, 25 мая 2020, 15:34
В Днепре возобновили работу местного метрополитена.
Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook
Прямая речь Филатова: "Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны.
Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция.
Метро запускаем сегодня в 15-00".
Детали: По информации "Украинской правды" первые поезда уже вышли на рейсы.
Предыстория:
17 марта в Днепре в связи с введением карантина закрыли метро.
В понедельник, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.
25 мая также заработало киевское метро и харьковское.
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