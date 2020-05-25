Молдова может восстановить международное авиасообщение с 1 июня

Молдова может с 1 июня открыть торговые центры, рестораны и восстановить международное авиасообщение.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил президент страны Игорь Додон.

Молдова может с 1 июня открыть все рынки и торговые центры, рестораны и фитнес-центры, а также начать восстанавливать международное авиасообщение. Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания вместе с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный.

"Мы видим положительную динамику. Уровень смертности от коронавируса снизился на 7%, количество людей, которые выздоровели, выросло на 2,9%... Мы решили предложить комиссии по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения позволить открыть рынки в Кишиневе и Бельцах, торговые центры, рестораны и кафе, развлекательные и спортивные центры, фитнес-залы, а также международное сообщение", - отметил Додон.

Фактически закрытыми после 1 июня останутся только школы и детсады, также сохранится ограничение на собрания с участием более 50 человек.

Соответствующее решение комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принять сегодня.

С начала эпидемии в Молдове зарегистрировали более 7000 случаев заболевания коронавирусом. Более 3700 человек уже выздоровели, умерли в общем 256.

Кроме того, президент пообещал одноразовую дополнительную выплату пенсионерам, получающим меньше 3 тысяч леев, в размере 700 леев (около тысячи гривен). По его словам, необходимые для этого средства уже нашли, их должны выплатить не позднее середины осени.

Также Игорь Додон объявил о намерении продолжить поддержку бизнеса в связи с пандемией до 2021 года. Речь идет об уплате процентов по кредитам компаний в размере шестимесячного фонда заработных плат. При этом, кредиты можно взять не только на заработные платы, но и инвестиции и оборотные средства. Ранее речь шла о кредитах в размере трехмесячного фонда заработных плат.

Объем государственной помощи возрастет до 24 млрд леев.

Европейская правда