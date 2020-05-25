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В Киеве и Харькове возобновили работу метрополитена

Понедельник, 25 мая 2020, 09:20
 

Утром 25 мая заработали все линии столичного и харьковского метрополитенов.

Источник: корреспондент УП, Харьковский метрополитен в Facebook, харьковское издание Vgorode.

Детали: Через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в обычном режиме. Харьковское метро возобновило работу в 5:30 понедельника 25 мая – в соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета от 22 мая (№132).

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

Станции начали работать по обычному графику.

 

Напомним:

Столичный метрополитен остановил работу ночью 17 марта.

Украинская правда

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метрополитен Киев Харков

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