Lufthansa в июне возобновит полеты на 20 направлениях

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует во второй половине июня возобновить рейсы минимум на 20 направлениях.

Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Эти направления включают, в частности, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу. Рейсы будут отправляться с главного центра авиакомпании во Франкфурте-на-Майне.

Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

Lufthansa, крупнейший авиаперевозчик в Европе, погрузилась в экономический кризис из-за пандемии. Компания теряет около миллиона евро в час, более 90% парка ее самолетов не используются.

Lufthansa вела переговоры с правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. Во вторник был достигнут компромисс: правительство получит 20% акций компании в обмен на денежные вливания. Займ придется погасить в конце 2023 года.

Европейская правда