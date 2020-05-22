В правительстве говорят, что Экспортно-кредитное агентство заработает до конца года

Кабинет министров Украины планирует, что к концу года Экспортно-кредитное агентство начнет полноценно работать.

Об этом во время онлайн-дискуссии "Reminder: Экономическая дипломатия. Старые друзья, новые рынки?" заявил директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Владимир Хоманец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Оно формально создано, но из-за финансовых аспектов и юридических процедур еще не заработало де-факто. Это - серьезный и перспективный финансовый инструмент поддержки наших экспортеров за рубежом. Ситуация с карантином несколько затормозила этот процесс, но мы надеемся, и в правительственных планах есть, что по крайней мере до конца этого года этот финансовый инструмент заработает ", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины по инициативе Минэкономразвития принял решение о создании Экспортно-кредитного агентства и утвердил его учредительные документы еще 7 февраля 2018 года.

После запуска Экспортно-кредитное агентство будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающих развитие экспорта.

Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитом и предоставлять консультации экспортерам.

Европейская правда