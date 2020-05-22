Торговые центры договорилась с Кличко о начале работа с 27 мая
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Городской голова Киева Виталий Кличко во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ) в пятницу заявил о решении киевских властей открыть торговые центры в столице на следующей неделе, предположительно 27 мая.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на УСТЦ.
"На встрече обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Киеве, важности скорейшего открытия ТРЦ, зависимости работы ТРЦ от транспортной инфраструктуры столицы, меры безопасности. Киевский городской голова Виталий Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для работы ТРЦ и указал на необходимость тщательной подготовки ТЦ к открытию", - сообщают в УСТЦ.
Глава УСТЦ Максим Гаврюшин назвал такое решение "важным" и "правильным".
"Для торговых центров вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на 1 человека. Количество людей в ТРЦ легко контролируется автоматической системой подсчета посетителей и охраной на каждом входе", - резюмировали в УСТЦ.
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