Франция предложила приостановить правила бюджета ЕС до конца 2021 года

Франция призвала ЕС приостановить свои строгие бюджетные правила для стран-членов на этот и следующий год из-за серьезного удара по экономике во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Нет ничего хуже, чем возобновить экономику, затормозив государственные расходы. Это ошибка, которую мы совершили в 2009 году", - заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, имея в виду последствия финансового кризиса 2008 года.

"Мы надеемся, что правила пакта о стабильности будут приостановлены на 2020 год, а также на 2021 год", - добавил министр.

В соответствии с правилами Европейского Союза государства-члены ограничивают свой бюджетный дефицит на уровне 3% ВВП и поддерживают соотношение долга к ВВП не более 60%.

Ранее на этой неделе глава Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила, что кризис станет хорошим поводом для модернизации Пакта стабильности и роста ЕС, его основных принципов экономической политики, которые устанавливают бюджетные правила.

Кризис фактически приостановил действие пакта, и Брюссель согласился разрешить 27 странам-членам выйти за рамки таких расходов и лимитов заимствований.

"Я думаю, что условия Пакта о стабильности и росте должны быть пересмотрены и упрощены, прежде чем он будет вновь введен в действие, когда мы выйдем из этого кризиса", - сказала Лагард.

Европейская правда