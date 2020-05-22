С начала года за "зеленый тариф" Украина выплатила почти 6 миллиардов, еще должна - 13 миллиардов
22 мая ГП Гарантированный покупатель уплатил по "зеленому тарифу" более 5,7 млрд грн. Предприятие полностью рассчиталось только за январь и февраль из-за долгов со стороны "Укрэнерго" (13,3 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
С начала года ГП "Гарантированный покупатель" приобрело у производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу около 3470 МВт • ч электроэнергии.
Сообщается, что "Укрэнерго" (основной источник средств для выполнения обязательств перед производителями) нарушает порядок оплаты услуг Гарантированного покупателя с начала 2020 года.
Компания не осуществила ни одного платежа в пользу госпредприятия за услуги, предоставленные в апреле и мае. Общий долг НЭК "Укрэнерго" на данный момент составляет 13,3 млрд грн, из которых:
- 0,4 млрд грн - за январь;
- 2,6 млрд грн - за февраль;
- 3,0 млрд грн - за март;
- 5,9 млрд грн - за апрель;
- 1,4 млрд грн - за май.
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Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике
Напомним:
"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.
Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.
Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.
Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.
Экономическая правда
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