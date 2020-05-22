С начала года за "зеленый тариф" Украина выплатила почти 6 миллиардов, еще должна - 13 миллиардов

22 мая ГП Гарантированный покупатель уплатил по "зеленому тарифу" более 5,7 млрд грн. Предприятие полностью рассчиталось только за январь и февраль из-за долгов со стороны "Укрэнерго" (13,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С начала года ГП "Гарантированный покупатель" приобрело у производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу около 3470 МВт • ч электроэнергии.

Сообщается, что "Укрэнерго" (основной источник средств для выполнения обязательств перед производителями) нарушает порядок оплаты услуг Гарантированного покупателя с начала 2020 года.

Компания не осуществила ни одного платежа в пользу госпредприятия за услуги, предоставленные в апреле и мае. Общий долг НЭК "Укрэнерго" на данный момент составляет 13,3 млрд грн, из которых:

- 0,4 млрд грн - за январь;

- 2,6 млрд грн - за февраль;

- 3,0 млрд грн - за март;

- 5,9 млрд грн - за апрель;

- 1,4 млрд грн - за май.

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Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике

Напомним:

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда