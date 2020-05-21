Лоукостер EasyJet возобновит рейсы в июне

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet восстановит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа предстоит носить маски.

Об этом сообщает ВВС.

Авиакомпания объявила, что перезапустит "небольшое количество" маршрутов, где достаточно спроса клиентов. Начальный график будет включать внутренние маршруты в Великобритании и Франции.

В рамках новых мер безопасности и гигиены не должны продавать пищу во время полетов и предусмотрена усиленная уборка самолетов. Пассажирам будут доступны дезинфекционные салфетки и дезинфицирующие средства.

Исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен заявил, что "это маленькие и тщательно спланированные шаги".

Авиакомпания во вторник признала, что хакерам удалось похитить 9 млн электронных адресов пассажиров и реквизитов путешествий. Но компания подчеркнула, что "нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера была похищена".

EasyJet во время вынужденного карантина уволила тысячи сотрудников и заняла 600 млн фунтов стерлингов в рамках поддерживаемой правительством схемы финансирования.

Европейская правда