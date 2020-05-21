В Минцифры разработали концепцию развития сферы искусственного интеллекта
Экспертный комитет Министерства трансформации разработал концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине, которую вынесли на публичное обсуждение.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минцифры по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
По ее словам, Концепция предусматривает:
- развитие человеческого капитала и акцент на образовании разработчиков в сфере AI (их зарплаты на рынке вдвое выше, чем у обычных программистов);
- развитие предпринимательства с использованием АI;
- активное внедрение технологий АI в государственном секторе и основных индустриях страны;
- необходимость соблюдения права на конфиденциальность и прайваси человека (планиру.n разработать Этический Кодекс использования АI, учитывая европейский опыт);
"Особое внимание уделено использованию АI в сфере кибербезопасности и обороны. Ведь очень важно иметь правильный баланс между АI разработанным сторонними поставщиками и национальными", - добавила Ионан.
По ее словам, главная цель - способствовать развитию АI и интегрировать его в экономически важные сектора.
"Таким образом мы увеличим долю интеллектуально емких продуктов и значительно укрепим позиции Украины на мировом рынке", - отметили в Минцифры.
Напомним:
В январе Министерство цифровой трансформации сформировало экспертный комитет по вопросам развития в Украине сферы искусственного интеллекта - в комитет входят представители бизнеса, украинских и иностранных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.
Экономическая правда
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