В Минцифры разработали концепцию развития сферы искусственного интеллекта

Экспертный комитет Министерства трансформации разработал концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине, которую вынесли на публичное обсуждение.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минцифры по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

По ее словам, Концепция предусматривает:

развитие человеческого капитала и акцент на образовании разработчиков в сфере AI (их зарплаты на рынке вдвое выше, чем у обычных программистов);

развитие предпринимательства с использованием АI;

активное внедрение технологий АI в государственном секторе и основных индустриях страны;

необходимость соблюдения права на конфиденциальность и прайваси человека (планиру.n разработать Этический Кодекс использования АI, учитывая европейский опыт);

"Особое внимание уделено использованию АI в сфере кибербезопасности и обороны. Ведь очень важно иметь правильный баланс между АI разработанным сторонними поставщиками и национальными", - добавила Ионан.

По ее словам, главная цель - способствовать развитию АI и интегрировать его в экономически важные сектора.

"Таким образом мы увеличим долю интеллектуально емких продуктов и значительно укрепим позиции Украины на мировом рынке", - отметили в Минцифры.

Напомним:

В январе Министерство цифровой трансформации сформировало экспертный комитет по вопросам развития в Украине сферы искусственного интеллекта - в комитет входят представители бизнеса, украинских и иностранных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.

Экономическая правда