Fozzy Group получила 60 миллионов долларов кредита от ЕБРР на открытие новых магазинов
Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в 60 млн долларов компании Fozzy Group на расширение розничного направления, открытие новых магазинов и внедрение стандартов "зеленой" розничной торговли.
Об этом сообщает пресс-служба Fozzy Group.
"Потребители в Украине могут рассчитывать на лучшие и более безопасные стандарты шопинга после открытия новых магазинов розничного направления Fozzy Group при поддержке ЕБРР.
Украинские производители пищевой продукции, в том числе малые и средние предприятия, которые поставляют продукты Fozzy Group, также смогут воспользоваться новыми возможностями для бизнеса с открытием новых магазинов группы под популярными брендами "Сильпо" и "Фора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что долгосрочный кредит поможет компании открыть и обновить 41 супермаркет "Сильпо" и 29 магазинов "Фора".
"Кредит может выбираться не только в долларах, но и в евро или гривне. Возможность выбирать кредитные средства в гривне позволяет ограничить валютные риски", - добавили в Fozzy Group.
"В контексте этой инвестиционной программы "Cильпо" также запустит первый "зеленый" супермаркет в Украине, который будет полностью соответствовать принципам метода оценки экологической эффективности зданий BREEAM, которые используются для экологического строительства", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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