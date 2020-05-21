В ДТЭК Ахметова говорят, что борются за равные права для всех участников рынка

В компании ДТЭК Рината Ахметова заявили, что компания всегда "булет отстаивать рыночные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что эту позицию Экономической правде ДТЭК отправил как реакцию на статью: Дорогой Ринат Леонидович: как Ахметов переписывает правила энергорынка

"В ответ на участившиеся попытки обвинить компанию ДТЭК в действиях, направленных на одностороннее изменение рыночных условий, компания заявляет:

Системное административное вмешательство в работу рынка, начавшееся в сентябре 2019 года, негативно повлияло на энергетическую отрасль.

Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручная регулировка и вмешательства в работу энергорынка, отсутствие реагирования на манипуляции, которые системно искажали рыночную конкуренцию, - все это привело к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины", - говорится в пресс-релизе.

"Стремление вывести украинскую энергетику из кризиса - это не борьба за лучшие условия для отдельных игроков рынка, это борьба за европейское будущее Украины, ее энергетическую безопасность и независимость.

В ДТЭК собрана лучшая отраслевая экспертиза в Украине, и компания всегда открыто транслировала свою позицию и видение путей решения системных проблем отрасли", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним:

Ранее ЭП сообщала, что у компании ДТЭК Рината Ахметова есть "дорожная карта" по выводу компании из кризиса через лоббирование интересов в государственных органах. Часть плана: ограничение импорта электроэнергии, преференции для "зеленой" енергетика - уже реализована.

Читайте детальнее: Дорогой Ринат Леонидович: как Ахметов переписывает правила энергорынка

В мае 2015-го журналист Мустафа Найем публиковал детальное описание всех мероприятий, которые планирует реализовать менеджмент компаний Ахметова в ближайшие месяцы. Этот документ был разработан директорами ДТЭК под руководством гендиректора компании Максима Тимченко.

Внутреннее название документа – "Крепость". Он состоит из 4 модулей, описывающих стратегию по защите интересов ДТЭК и тактические шаги на январяь-май. Дедлайны некоторых мероприятий запланированы на июль-август.

Экономическая правда