Интерпайп Пинчука заявляет о неправомерном начислении 2 миллиардов налоговых обязательств

Украинская промышленная компания Интерпайп Виктора Пинчука заявляет о неправомерном начислении налоговых обязательств и штрафов в размере 2 млрд. грн по операциям с металлоломом за 2015-2019 гг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Абсурд такого заключения в том, что металлолом – единственное сырье, на котором работает завод Интерпайп сталь. Иными словами, ГНС обвиняет Интерпайп в том, что он не покупал сырье, и в период с 2015 по 2019 год производил металл, трубы и колеса из воздуха. При этом объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лому", - сообщается в заявлении.

В компании заявляют, что налоговой известно, что проблема с ломом не в металлургах, а в теневом рынке металлолома, но не применяют меры.

Интерпайп направил жалобу в ГНС Украины и надеется, что сотрудники налоговой пересмотрят свое решение, не дожидаясь суда.

Экономическая правда