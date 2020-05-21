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Интерпайп Пинчука заявляет о неправомерном начислении 2 миллиардов налоговых обязательств

Четверг, 21 мая 2020, 12:26

 

Украинская промышленная компания Интерпайп Виктора Пинчука заявляет о неправомерном начислении налоговых обязательств и штрафов в размере 2 млрд. грн по операциям с металлоломом за 2015-2019 гг. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Абсурд такого заключения в том, что металлолом – единственное сырье, на котором работает завод Интерпайп сталь. Иными словами, ГНС обвиняет Интерпайп в том, что он не покупал сырье, и в период с 2015 по 2019 год производил металл, трубы и колеса из воздуха. При этом объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лому", - сообщается в заявлении.

В компании заявляют, что налоговой известно, что проблема с ломом не в металлургах, а в теневом рынке металлолома, но не применяют меры.

Интерпайп направил жалобу в ГНС Украины и  надеется, что сотрудники налоговой пересмотрят свое решение, не дожидаясь суда.

Экономическая правда

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Пинчук Налоговая

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