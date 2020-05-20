Facebook запустил собственную платформу для онлайн-торговли
Компания Facebook заявила о запуске собственной платформы для интернет-торговли - Facebook Shops.
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что новый сервис позволит компаниям бесплатно создавать онлайн-витрины в Facebook и Instagram и напрямую продавать товары покупателям на своей платформе.
При этом, сами магазины будут работать на сторонних платформах - включая Shopify, BigCommerce и Woo.
Подчеркивается, что создание онлайн-витрин будет бесплатным, а Facebook будет получать средства только от рекламодателей и сбор с банковских операций.
Гендиректор Facebook Марк Цукерберг в прямом эфире заявил, что электронная коммерция будет важной для восстановления экономики в условиях коронавируса и после пандемии.
"Если вы не можете физически открыть свой магазин или ресторан, вы все равно можете принимать заказы в Интернете и отправлять их людям.
Мы видим, что впервые в Интернете появляется много малых предприятий", - сказал он.
Сообщается, что магазины в США начали распространять свои онлайн-витрины в Facebook Shops с 19 мая, а летом такую же функцию запустят в Instagram.
Экономическая правда
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